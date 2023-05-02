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Булыгина Мария Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булыгина
Имя
Мария
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45475. БУЛЫГИНА, МАРІЯ ЯКОВЛЕВА. Мщ. г. Кронштадта, 34 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 5 уч. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2½ м. Исп. 9 Апр. 905. | 903 30380 169 М.

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