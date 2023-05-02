Булыгина Мария Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булыгина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45475. БУЛЫГИНА, МАРІЯ ЯКОВЛЕВА. Мщ. г. Кронштадта, 34 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 5 уч. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2½ м. Исп. 9 Апр. 905. | 903 30380 169 М.
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