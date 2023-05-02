Перфильев Петр Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перфильев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7567. ПЕРФИЛЬЕВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 18 л., Н.-Николаевск. у., Коченевск. в. В Т. Зап.-Сибирск. окр. Ст. ст. 142 и 214, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.