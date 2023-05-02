Китаев Павел Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Китаев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15769. КИТАЕВ, ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 37 л. Гр. Ростовск. у., Ильинск. в. и с.; — Н. С. 6 р. Ростовск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 18 дек. 920.
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