Кравчинский Станислав Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравчинский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35295. КРАВЧИНСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Варфоломеевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Холмск. у., гм. Павловъ, д. Жулинъ, 31 г.; — С. М. С. 1 окр. Люблин. г., 16, 169, 170 и 170¹ М., до сов. съ приг. М. С. г. Холма, отъ 24 Марта 907 г., тюр. 1 г. Исп. 31 Дек., счит. ср. съ 24 Марта 907. | 902 45473 1525 У.
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