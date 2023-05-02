Никитин Михаил Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27151. НИКИТИН, МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ, 38 л. Гр. Мценск. у., Чахинск. в, д. Поговецкой; — П, С. 1 уч. Мценск. у. Самогон., лиш. св. 5 л. условно, с конф. имущ. Исп. 16 июля 920.
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