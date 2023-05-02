Андрейчиков Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрейчиков Василий Дмитриев

Андрейчиков Василий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрейчиков
Имя
Василий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129507. Андрейчиковъ, Василій Дмитріевъ. К. Гомельск. у., Марковск. в., с. Глубоцкаго, 25 л.; — М. С. 14 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Окт. 909. | 905 72282 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close