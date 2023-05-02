Андрейчиков Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрейчиков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129507. Андрейчиковъ, Василій Дмитріевъ. К. Гомельск. у., Марковск. в., с. Глубоцкаго, 25 л.; — М. С. 14 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Окт. 909. | 905 72282 169 М.
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