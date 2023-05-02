Галкин Матвей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галкин
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1758. ГАЛКИН МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26 л., Саратовск. г., Кузнецк. у., Никольск. в., с. Каменки. Н. С. 7 уч. Кузнецк. у. Ст. 140б, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 6/ѴІІІ—24.
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