Жердев Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖердев Петр Федорович

Жердев Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жердев
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4626. ЖЕРДЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 27 л., Кинешемск. у., Кузнецовск. в. и д. Череповецк. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.