Метелев Василий Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Метелев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26592. МЕТЕЛЕВ, ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ, 29 л. Гр. Орловск. у., Гороховск. в., д. Морокулиной; — Н. С. 1 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 8 д. пр. з. Исп. 20 апр. 920.
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