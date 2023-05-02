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Метелев Василий Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Метелев
Имя
Василий
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
26592. МЕТЕЛЕВ, ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ, 29 л. Гр. Орловск. у., Гороховск. в., д. Морокулиной; — Н. С. 1 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 8 д. пр. з. Исп. 20 апр. 920.

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