Абдулкадыров Абдул-Галим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдулкадыров
- Имя
- Абдул-Галим
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129233. АБДУЛКАДЫРОВЪ, АБДУЛЪ-Галимъ. К. Белебеев. у., Ермикѣевск. в., д. Тарказъ, 35 л.; — Сммар. О. С. 12 Сент. 909, 149 и 1654 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 14 Окт. 909. | 904 38856 169 М. | 902 28823 172 М. | 902 60292 170¹ М.
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