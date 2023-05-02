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Дементьев Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дементьев
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
03 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
2523. ДЕМЕНТЬЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 35 л., Ардатовск. у., Шилоксанск. в., д. Теплово. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 116, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/ѴІІІ—24.

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