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Домнин Аркадий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домнин
Имя
Аркадий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4025. ДОМНИН АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л., г. Кадникова, Н. С. 1 уч. Козьмо-Демьянск. к Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 6 л. исп. 26 июня 923.

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