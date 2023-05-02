Домнин Аркадий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домнин
- Имя
- Аркадий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4025. ДОМНИН АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л., г. Кадникова, Н. С. 1 уч. Козьмо-Демьянск. к Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 6 л. исп. 26 июня 923.
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