Васянин Леонид Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васянин
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1026. Васянин Леонид Ефимович, 22 л., Оренбургск. г. и у., г. Илецка. Орепбургск. Г. С. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/ѴІІ—26.
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