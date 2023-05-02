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Британ Василий Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Британ
Имя
Василий
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130321. БРИТАНЪ, ВАСИЛІЙ ЛАВРЕНТЬевъ. К. Ямпольск. у., в. и с. Саинки, 21 г.; — Кам.-Подольск. О. С. 7 Сент. 909, 12, 13, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Сент. 909.

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