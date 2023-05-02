Безденежных Яков Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безденежных
- Имя
- Яков
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129966. БЕЗДЕНЕЖНЫХЪ, ЯКОВЪ ЕВдокимовъ. К. Яранск. у., Мало-Щегловск. в., д. Верхауслена, 22 л.; — М. С. 4 уч. г. Казани 10 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Сент. 909.
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