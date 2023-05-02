Рублева-Кордюкова Анна Абрамовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рублева-Кордюкова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Абрамовна
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8365. РУБЛЕВА-КОРДЮКОВА АННА АБРА МОВНА, 56 л., Верхотурск. у., Красноярск. в., д. Белой Глины. Н. С. 2 уч. Верхотурск. у. Ст. 114-а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 ноября 923.
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