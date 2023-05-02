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Данилов Василий Андеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Василий
Отчество
Андеевич
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3717. ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ АНДЕЕВИЧ, 22 л., г. Мологи. В. Т. Балтфл, и Крокрепост. Ст. ст. 201 ч. 2 и 202 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 21 дек. 923.

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