Данилов Василий Андеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3717. ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ АНДЕЕВИЧ, 22 л., г. Мологи. В. Т. Балтфл, и Крокрепост. Ст. ст. 201 ч. 2 и 202 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 21 дек. 923.
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