Гребнев Егор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребнев Егор Игнатьевич

Гребнев Егор Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гребнев
Имя
Егор
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1802. Гребнев Егор Игнатьевич, 17 л., Котельническ. у., Юмск. в., д. Бобры. Н. С. Зуч. Котельническ. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10/ІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.