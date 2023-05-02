Колбасников Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колбасников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6222. КОЛБАСНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 31 г., Вологодск. у., Боровецк. в., л. Заболотье, Н. С. 2 уч. Вологодск. у., Ст. 178, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 6 ноября 923.
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