Пальм Рихард Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пальм
- Имя
- Рихард
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 531
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14920. ПАЛЬМЪ, РИХАРДЪ КАРЛОВЪ. К. Юрьевск. у., Элистверск. в., 32 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — М. С. 6 уч. Юрьево-Верроск. окр., 177 М., тюр, 1 г. Исп. 2 Дек. 908. | 902 15968 177 М. | 95 40709 1657 У. | 98 45194 170 М.
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