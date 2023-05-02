Вейшвилло Франц Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вейшвилло
- Имя
- Франц
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21347. ВЕЙШВИЛЛО, ФРАНЦЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Шавельск. у., Окмянск. в., 37 л.;—М. С. 2 уч. Туккумъ-Тальсенск. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29, счит. ср. съ 10 Дек. 908. 95 68924 169 М.
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