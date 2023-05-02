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Ломов Гавриил Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломов
Имя
Гавриил
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8221. ЛОМОВ ГАВРИИЛ КИРИЛЛОВИЧ, 30 л., г. Благовещенска. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 июля 923.

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