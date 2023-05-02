Ясутис Осип Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсутис Осип Осипов

Ясутис Осип Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ясутис
Имя
Осип
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 543
Источник
Скан
Оригинальная запись
156588. Ясутисъ, Осипъ Осиповъ (онъ же Ясенисъ). К. Тарск. у., Красноярск. в., д. Ентовки, 36 л., рд. Шавельск. у., Груздевск. в., въ с. Линканѣ; — Томск. О. С. 8 Іюля 909, 134, 135, 148,149, 977, 2 ч. 294 и 1 к. 296 У., 169 и 170 М., арест, отд. 1½ г. Исп. 27 Окт. 909,

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.