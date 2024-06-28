Замараев Козьма Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Замараев
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46833. ЗАМАРАЕВЪ, КОЗЬМА АФАНАСЬевъ. К. Бирск. у., Кіебаковск. в., д. Барьязы, 34 л.; — Бирск. У. С., 154 М., тюр. 3 м., съ сокращ. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 27 Мая 905.
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