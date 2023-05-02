Глодковский Франц Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глодковский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46079. ГЛОДКОВСКІЙ, ФРАНЦЪ ИВАновъ. Мщ. д. Вола, гм. Чисте, Варшав. у., 27 л.; — Варшав. С. П., 134, 135 и 1404 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 14 Марта 905.
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