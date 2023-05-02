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Махнев Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Махнев
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
26478. МАХНЕВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л. Гр. Орловск. у., Желтопесковск. в., д. Левиной; — Р. Т. г. Перми. Спекуляц., лиш. св. 3 г. Исп. 19 июля 920.

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