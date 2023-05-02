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Петухов Иван Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петухов
Имя
Иван
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7657. ПЕТУХОВ ИВАН ОСИПОВИЧ, 29 л.,Череповецк. у., Дементьевск. в., д Ивишно. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1 и 114 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 мая 923.

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