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Баев Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баев
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
306. Баев Михаил Алексеевич, 22 л., Тамбовск. г., Козловск. у., Хмелевск. в., с. Ст.-Торбеева. Н. С. 8 уч. Козловск. у. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 17/ІХ—26.

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