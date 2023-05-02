Криницын Гавриил Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Криницын
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32753. КРИНИЦЫНЪ, ГАВРІИЛЪ ДМИТріевъ. Мщ. г. Троицка, 38 л., рд. Яранск. у., Пижанск. в., въ с. Щекатовѣ; — Троицк. О. С. (въ 5 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Марта 905. | 904 14910 169 М. | 97 28562 169 М. | 901 20752 169 М. | 92 56761 169 М.
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