Богомов Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богомов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71180. БОГОМОВЪ. ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. (онъ же Богомиловъ и Арабъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Овидіполя, Одесск. у., 39 л., рд. въ г. Одессѣ; — Хер сон. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 14 Іюня 907. | 903 93906 170¹ М. | 95 75321 170 М. | 902 10761 1653 У. | 93 6498 170¹ М. | 97 81918 1648 У. | 89 102909 1642 У.
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