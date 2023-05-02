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Огнев Онисим Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огнев
Имя
Онисим
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
29 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7148. ОГНЕВ ОНИСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 30 л., Нерчинск. у., в. Ундино-Поселка, с. Матусовского. Забайкальск. Губсуд. Ст. 197, лиш. св. 1½ г. Исп. 29 июня 923.

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