Пугаев Никифор Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пугаев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91797. ПУГАЕВЪ, НИКИФОРЪ МАРковъ. Сс.-посел. Балаган. у., Заларинск. в. и с., 30 л., рд. Раненбург. у., въ Земск. в.; — Иркут. О. С., 134, 135 и 2 ч. 148 4 У. и § Ѵ 438 У. о сс., зав. раб. 2 г. Исп. 28 Марта 908. | 902 25983 1647 У. и У. о сс.
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