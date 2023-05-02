Блохина Анастасия Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блохина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45260. БЛОХИНА, АНАСТАСІЯ СЕМЕнова. К. Переяслав. у. и в., п. Борисполя, 18 л.; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Марта 905.
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