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Котцов Петр Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котцов
Имя
Петр
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
04 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6819. КОТЦОВ ПЕТР ЛЬВОВИЧ, 35 л., Архангельск. у., Рикасовск. в., д. В.-Ладино, Н. С. 3 уч. г. Архангельска, Ст. 180, лиш. св. 1 г., Исп. 4 янв. 923.

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