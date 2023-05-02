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Курбатов Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курбатов
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7637. КУРБАТОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 36 л., г. Белгорода. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1 г. 3 м. 2 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 9 мая 923.

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