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Сергачев Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергачев
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
11694. Сергачев Иван Сергеевич, 37 л., Пензенск. г., Городищенск. у. и в. Пензенск. Губсуд. Ст. ст. 105, 108, 114 а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29 нояб. 926.

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