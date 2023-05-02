Шушков Герасим Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шушков
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12301. ШУШКОВ, ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Вытегорск. у., Кондушевск. в., с. Чурноной; — В. С. 3 уч. Лодейнопольск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 9 февр. 920.
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