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Юркин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юркин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
13828. Юркин Иван Михайлович, 22 л., Коми обл., Сысольск. у., Шешкинск. в., д. Градрор. Коми Облсуд. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23 мар. 926.

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