Сидоров Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10647. СИДОРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 30 л., Рязанск. у., Затишьевск. в., с. Каменец. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 2 г П. в. з. с. 4/ѴІ—24.
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