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Бурцев Власии Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурцев
Имя
Власии
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130454. БУРЦЕВЪ, ВЛАСІИ ПЕТРОВЪ. Отст. унт.-оф. изъ м. Ставропольск. у., в. и с. Константиновскаго, 60 л.; — Новочеркасск. С. П. 13 Мая 909, 53 и 1 ч. 126 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.

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