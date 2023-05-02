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Малахов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малахов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8611. МАЛАХОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 40 л., Весьегонск. у., Перемутск в., д. Дели. Н. С. 4 уч. Весьегонск у. Ст. 180, пор. пр. 3 г. Исп. 11 авг. 923.

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