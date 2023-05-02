Догудовский Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДогудовский Сергей Сергеевич

Догудовский Сергей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Догудовский
Имя
Сергей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
19 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3982. ДОГУДОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 17 л., Саратовск. у., Рыбушанск. в. и с. Н. С. 11 уч. г. Саратова. Ст. 180, лиш. св. 2 г. 4 м. Исп. 19 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.