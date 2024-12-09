Синичкин Аверьян Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синичкин
- Имя
- Аверьян
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98619. СИНИЧКИНЪ, АВЕРЬЯНЪ ИВАновъ, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Лихвинск. у., Богдановск. в., с. Ханина; — Москов. О. С., 19 Апр. 911, 114, 152¹, 1653 и 2 ч. 1655 У., тюр. 4 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 23 Мая 911. | 908 54690 1655 У. | 96 98787 1655 У. | 904 75165 1655 У. | 92 67400 169 М. | 99 30246 169 М. | 89 64761 170 М. | 99 6561 977 У. | 88 64707 169 М. | 98 72987 977 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.