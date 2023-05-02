Третьяков Емельян Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Третьяков
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140113. ТРЕТЬЯКОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ТРОФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бійск. у., Алтайск. в., д. Нижне-Каменской, 40 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 135133. | 902 27431 1692 У.
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