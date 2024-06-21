Балов Василий Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129824. баловъ, василій тимофеевъ. К. Муромск. у., Новосельск. в., д. Федурина, 40 л.; — З. Н. 3 уч. Муромск. у. 25 Сент. 907, 173 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Окт. 909.
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