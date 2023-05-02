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Кулешов Давид Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Давид
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7519. КУЛЕШОВ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ, 18 л., Сальск. окр. Зимовниковск. в. Н. С. 3 уч. Сальск. окр. Ст. 180. лиш. св. 1½ г. Исп. 9 июля 923.

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