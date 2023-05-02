Кулешов Давид Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулешов
- Имя
- Давид
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7519. КУЛЕШОВ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ, 18 л., Сальск. окр. Зимовниковск. в. Н. С. 3 уч. Сальск. окр. Ст. 180. лиш. св. 1½ г. Исп. 9 июля 923.
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