Бабаков Леонтий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабаков
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 386. БАБАКОВ, ЛЕОНТИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л. Гр. Суджанск. у., Замостянск. в., д. Куриловки; — Н. С. 3 уч. Суджанск у. Кража, прин. раб. 2 г. с лиш. гражд. и полит. пр. на 5 л. Исп. 28 марта 919.
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