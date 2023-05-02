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Шестеркин Гавриил Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестеркин
Имя
Гавриил
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
30463. ШЕСТЕРКИН, ГАВРИИЛ МАТВЕЕВИЧ, 44 л. Гр. Краснослободск. у., Б.-Азясск. в.; — Н. С. 2 уч. Краснослободск. у. Превыш. власти, лиш. св. 5 л. Исп. 26 фо р. 920.

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