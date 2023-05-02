Темир-Хан-Оглы Расул
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Темир-Хан-Оглы
- Имя
- Расул
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154321. ТЕМИРЪ-ХАНЪ-ОГЛЫ, РАСУЛЪ. К. Кюринск. окр., с. Целягюна, 50 л.; — Кубинск. М. С., 4 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 4 Авг. 907 г. (172 М. (укрыв.) — т. 3 м.), тюр. 9 м. Исп. 10 Окт., счит. ср. съ 9 Іюня 909.
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