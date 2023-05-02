Иванов Александр Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15366. ИВАНОВ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Чухломск. у., Введенск. в., д. Еляково; — П. С. 10 отд. стр. бат-на В. Вохр. Кража, лиш. св. 3 г., с. зач. 14 д. пр. з. Исп. 1 февр. 920.
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